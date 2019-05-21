У понеділок, 20 травня у віці 70 років помер триразовий чемпіон Формули-1 австрієць Нікі Лауда, який останнім часом обіймав посаду не виконавчого директора Mercedes.

Про це повідомила родина гонщика.

"З глибоким сумом повідомляємо, що наш улюблений Ніки тихо помер у понеділок в оточенні родини. Його унікальні досягнення як спортсмена і бізнесмена були і будуть незабутніми, як і його невпинний інтерес до дії, його прямолінійність і сміливість. Він був взірцем для наслідування і орієнтиром для всіх нас. Далеко від публіки він був люблячим і турботливим чоловіком, батьком і дідом, і його буде не вистачати ", - повідомила родина

З середини минулого року у Лауди були серйозні проблеми зі здоров'ям. Австрійцю потрібна була пересадка легенів і він два місяці провів у лікарні. В останні дні австрійські ЗМІ повідомляли, що Лауда проводили діаліз нирок у Швейцарії.

Відзначимо, що в 1976 році Лауда зумів вижити в палаючому боліді під час гонки Nürburgring Nordschleife в Німеччині:

Раніше повідомлялося, що помер директор Формули-1.

Джерело - Чемпіон.