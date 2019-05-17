Головні фаворити Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу Галичанка та Карпати за підсумками жеребкування півфіналів потрапили в різні пари. Галичанка зіграє проти Дніпрянки, а Карпати зустрінуться з Реалом. Фінал чотирьох пройде 18-19 травня на ужгородській арені Юність.
Фінал чотирьох Кубка України-2019
Ужгород. СК Юність
1/2 фіналу
18 травня
Дніпрянка (Херсон) - Галичанка (Львів) (15.45)
Реал (Миколаїв) - Карпати (Ужгород) (18.00)
19 травня. За третє місце (13.00)
19 травня. Фінал (15.00)
Нагадаємо, Мотор всьоме поспіль виграв чемпіонат України.
Також, форвард збірної України хоче змінити клуб.
Джерело - Чемпіон.