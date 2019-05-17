Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!

Титулований український борець греко-римського стилю Жан Беленюк 14 квітня став чемпіоном Європи. Через більше ніж місяць спортсмен звернувся до української влади з приводу призових від міністерства.

Про це написав спортсмен на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки но усвідомив, що понад місяць пройшов відтоді як став чемпіоном Європи, а призові від міністерства досі не отримав! Міністр Ігор Жданов, де мої призові?! Такого раніше не було! Що коїться?! Що сталося з міністерством? Раніше ви з мене зробили мільйонера одразу по приїзду зі змагань, принаймні так писав ваш піарник Павло, а зараз що? Я вже звик до життя в стилі luxury, тому навіть не мрійте що лишу вам свої 50 тис. грн за золото! Моєму айфону вже кілька місяців, саме час придбати новий! Тож чекаю", - написав Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк може після Токіо-2020 завершити кар'єру борця

Джерело - Чемпіон.