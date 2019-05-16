Мотор всьоме поспіль виграв чемпіонат України

Запорізький Мотор впевнено обіграв ЗТР в рамках 32-го туру чемпіонату України і завоював золоті медалі.

Клуб заробив місце в Лізі чемпіонів за підсумками сезону. Відзначимо, що Мотор виграв всі 32 матчі чемпіонату.

Чемпіонат України, Суперліга

32-й тур

16 травня

ЗТР-Буревісник (Запоріжжя) - Мотор (Запоріжжя) - 20:36 (12:22)

Суперліга. Турнірна таблиця після 32-х турів

1. Мотор - 64 очка

2. ZTR - 56

3. ЗНТУ - ЗАС - 45

4. Донбас - 40

5. Одеса - 32

6. ЗТР-Буревісник - 21

7. Портовик - 20

8. ЦСКА-Київ - 8

9. СКА-Львів - 2

Джерело - Чемпіон.