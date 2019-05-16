Мотор всьоме поспіль виграв чемпіонат України

Запорізький Мотор впевнено обіграв ЗТР в рамках 32-го туру чемпіонату України і завоював золоті медалі.
Клуб заробив місце в Лізі чемпіонів за підсумками сезону. Відзначимо, що Мотор виграв всі 32 матчі чемпіонату.
Чемпіонат України, Суперліга
32-й тур
16 травня
ЗТР-Буревісник (Запоріжжя) - Мотор (Запоріжжя) - 20:36 (12:22)
Суперліга. Турнірна таблиця після 32-х турів
1. Мотор - 64 очка
2. ZTR - 56
3. ЗНТУ - ЗАС - 45
4. Донбас - 40
5. Одеса - 32
6. ЗТР-Буревісник - 21
7. Портовик - 20
8. ЦСКА-Київ - 8
9. СКА-Львів - 2
Джерело - Чемпіон.