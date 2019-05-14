З Мак-Грегора зняли звинувачення в пограбуванні

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор виправданий у справі про пограбування вболівальника.

Про це повідомляє F4wonline.com.

В кінці березня ірландець нібито розбив телефон 22-річному Ахмеду Абдірзаку, після чого ще й забрав засіб зв'язку. Інцидент стався рано вранці біля готелю Fountainbleau. Потерпілий вимагав понад 15 тисяч доларів в якості компенсації.

Однак в результаті звинувачення були зняті. Асистент державного прокурора Флориди Халіл Мадані заявив, що в Абдізрака були "проблеми з довірою" через зміну показань під присягою:

"З огляду на проблеми з довірою до свідка, його небажання відповідати на порядку і нездатність свідків дати свідчення щодо його суб'єктивного думки, штат Флорида не може підтвердити звинувачення проти пана Мак-Грегора, враховуючи закономірні сумніви", - сказав Мадані.

Мак-Грегор також виступає відповідачем у ще одній справі про пограбування і за звинуваченням у дрібному злочині.

Нагадаємо, став відомий потенційний суперник Мак-Грегора.

Також, Мак-Грегор образив російських бійців.

Джерело - F4wonline.com.