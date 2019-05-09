Сілва хоче битися з Мак-Грегором

Легендарний бразильський середньоваговик Андерсон Сілва знову попросив президента UFC Дейна Вайта організувати йому бій проти Конора Мак-Грегора.

Про це повідомляє bjpenn.com.

"Я вважаю, цей бій з Конором представляє дуже великий інтерес для фанатів, і піде на користь нашому спорту. Тепер потрібно поставити питання Дейну Вайту — чому цей бій досі не відбувся. Конор дав згоду, і я дав згоду, так організуймо це".

"Дейн, влаштуй справжнє шоу для фанатів. Влаштуй наш бій заради справжніх цінителів UFC. Також ти заробиш великі гроші, а ми з Конором отримаємо шанс випробувати себе. Я впевнений, що зможу скинути вагу до 82 кг, і впевнений, що Конор зможе збільшити вагу до 82 кг. Це хороший поєдинок для нас обох. І фанати будуть задоволені. Андерсон Сілва проти Конора Мак-Грегора - це супербій", - сказав Сілва.