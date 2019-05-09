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Шлеменко про Росію: У країні геноцид

Сьогодні 09:29 751 0
Шлеменко про Росію: У країні геноцид

Досвідчений російський боєць ММА Олександр Шлеменко звинуватив владу своєї країни в тому, що вона влаштувала геноцид і екоцид місцевим жителям.

"Зараз в Росії тисячами зникають населені пункти. У нас людям немає чого робити. Я живу в місті-мільйоннику Омську, і у мене сумніви, що він мільйонник. Люди біжать звідси, біжать з Сибіру. З Москви ці проблеми не так видно, тому що всі їдуть саме туди. А Сибір наша. Тут страшні речі кояться. Ми втрачаємо території".

"Якщо ви подивитеся інтернет, то всі говорять про ситуацію, коли ледве відстояли Байкал від китайського заводу. Хотіли у нас воду забирати. Слава Богу, що відстояли. Йдуть спроби забрати наш ліс. Його залишається все менше і менше. У нас величезні проблеми. Причини?"

"У країні йде геноцид і екоцид. Хто його влаштовує, я не можу сказати. Думка у мене є, але немає доказів", - сказав Шлеменко.

Нагадаємо, став відомий потенційний суперник Мак-Грегора.

Також, Мак-Грегор образив російських бійців.

Джерело - sports.ru.

#Шлеменко, #ММА, #геноцид, #росія
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