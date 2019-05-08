Названий потенційний суперник Мак-Грегора

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор може зустрітися з американцем Дональдом Серроне.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"У нас запланована зустріч з Конором. Думаю, ми поспілкуємося наступного тижня, тоді вирішимо, що робити далі. На мій погляд, бій з Серроне був би цікавим. Це гарна ідея. Але взагалі, у нас є кілька варіантів для Конора, хоча він сам говорив, що хоче побитися з Дональдом. Не знаю, що зараз думає Конор, але такий бій має сенс", - заявив Вайт.