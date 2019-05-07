Мак-Грегор образив російських бійців

Суперзірка UFC Конор Мак-Грегор відреагував на анонс участі російських бійців на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі.

Свою думку він висловив у коментарі до твіту MMA Team Dagestan.

"Бійці, які повинні виступити на UFC 242 в Абу-Дабі: Хабіб Нурмагомедов, Іслам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов, Зелім Імадаев", - MMA Team Dagestan. "Мельдоніевая команда! Троє з цього списку раніше вже попадалися на заборонених препаратах: Іслам, Зубайра і Майрбек. Всі вони брудні, смердючі щури", - Конор Мак-Грегор.

Нагадаємо, дебютний поєдинок у суперважкій вазі Усик проведе 25 травня в Оксон-Хіллі, США. Суперником українця стане колишній опонент Джошуа Карлос Такам.

Джерело - Чемпіон.