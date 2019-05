Непереможений володар чемпіонського пояса WWFC Сергій Співак зазнав поразки в дебютному бою в UFC.

Його переміг за 50 секунд американець Волтер Гарріс. Бій пройшов в рамках UFC Fight Night 151 в Оттаві (Канада).

Walt Harris (12-7, 1 NC) bulldozes the debuting Serghei Spivac, trucking the "Polar Bear" in under a minute. The 35-year-old's wins are all by knockout, 10 in the opening frame. #UFCOttawa pic.twitter.com/KTUjTxH7IT