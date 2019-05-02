Лівач - найкраща спортсменка України в квітні

Українка завоювала золото на Чемпіонаті Європи

Борець Оксана Лівач визнана найкращою спортсменкою України в квітні.

Про це повідомляє Офіційний сайт Національного олімпійського комітету.

21-річна спортсменка виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби в Бухаресті в категорії до 50 кг.

Найкращими тренерами місяця стали Володимир Євонов (головний тренер жіночої збірної України з вільної боротьби) і Андрій Стадник (особистий тренер Оксани).

Для молодої спортсменки це перше визнання від НОК України.

Нагадаємо, жіноча збірна України з боротьби найкраща в Європі.

Джерело - Національний олімпійський комітет.