Чотири українки виступлять на першому етапі Діамантової ліги

3 травня в Досі на першому етапі Діамантової ліги виступлять чотири українські легкоатлетки/

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

У секторі для стрибків у висоту стартує переможниця юнацької Олімпіади Ярослава Магучіх, а в секторі для стрибків у довжину виступить віце-чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук.

У бігових дисциплінах України на першому етапі престижних легкоатлетичних змагань представлять Анна Рижикова (400 метрів з бар'єрами) і Ольга Ляхова (800 метрів).

Нагадаємо, Ляхова виборола бронзу чемпіонату Європи.

Раніше Рижикова виграла золото на Діамантовій лізі.

Джерело - ua-football.