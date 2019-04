Нурмагомедов може очолити UFC 242 в Абу-Дабі

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов наступний поєдинок може провести 7 вересня на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі.

Про це повідомив оглядач Бретт Окамото в Twitter.

UFC has officially announced UFC 242 will take place on Sept. 7 in Abu Dhabi. No official headliner, but Khabib Nurmagomedov's return is expected to main event. UFC also announces a five-year commitment to host live events in Abu Dhabi.