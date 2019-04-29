Нурмагомедов може очолити UFC 242 в Абу-Дабі

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов наступний поєдинок може провести 7 вересня на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі.

Про це повідомив оглядач Бретт Окамото в Twitter.

"UFC офіційно оголосили, що UFC 242 пройде 7 вересня в Абу-Дабі. Хедлайнера поки немає, але, як очікується, шоу очолить повернення Хабіба Нурмагомедова", - написав Окамото.

UFC has officially announced UFC 242 will take place on Sept. 7 in Abu Dhabi. No official headliner, but Khabib Nurmagomedov's return is expected to main event. UFC also announces a five-year commitment to host live events in Abu Dhabi. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 29 апреля 2019 г.

Нагадаємо, в Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену.

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Джерело - Чемпіон.