Мотор виграв у ZTR і опинився за крок до золота

В українській гандбольній Суперлізі відбувся матч головних фаворитів у боротьбі за чемпіонство Мотор - ZTR.

Більш ніж половина тайму гра проходила в рівній боротьбі. Мотору довелося відіграватися, але потім команда Миколи Степанця зуміла відірватися в рахунку, а після перерви дотиснула принципових суперників - 30:21 перемога господарів. Кращими снайперами в їх складі стали Борис Пухівський і Ігор Сорока - по 7 голів. Це третя перемога Мотора над ZTR в чемпіонаті. 11 травня конкуренти зустрінуться в четвертий раз. У ZTR 6 разів відзначився Олександр Тільте.

Чемпіонат України. Суперліга

17 тур

29 квітня

Мотор - ZTR 30:21 (18:14)

Раніше повідомлялося, Мотор програв Віве Кельце та вибув з Ліги Чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.