Лондонський марафон 2019: онлайн-трансляція

Сьогодні, 28 квітня, в Лондоні відбудеться одна з найцікавіших бігових подій року - Virgin Money London Marathon.

У цьому забігу беруть участь найтитулованіші атлети. Приз за перше місце - 55 000 доларів + 100 000 кожному бігуну, який пробіг 42 км за 2:05:00 серед чоловіків і 2:18:00 у жінок.

Головним протистоянням забігу буде боротьба володаря чинного світового рекорду в марафоні Еліуда Кіпчоґе і багаторазового чемпіона світу та Олімпійських ігор Мо Фари.

У жінок найбільше привертають увагу торішня переможниця Вівіан Черуйот, чинна рекордсменка Мері Кейтані і срібна чемпіонка Лондона 2017 Бріджит Косгейл.️

Для Еліуда Кіпчоґе це буде можливість не тільки поліпшити свій особистий рекорд, а й стати першим чоловіком, який виграв Лондонський марафон чотири рази.

Буде за кого вболівати і нам - серед учасників марафону українець Ігор Олефіренко, його особистий рекорд не оновлювався з 2015 року - 2:12.04

Чоловічий забіг розпочнеться о 12:10 за Києвом.

Джерело - Чемпіон.