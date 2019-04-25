Боєць UFC з України отримає російський паспорт

Українець не раз проявляв прихильність до ЛНР

Український боєць змішаних єдиноборств Микита Крилов заявив, що незабаром отримає російське громадянство.

Про це повідомляє Octagon-TV.

Микита Крилов, який народився у місті Красний Луч Луганської області заявив, що подав документи на отримання російського паспорта.

"Паспорт мені зараз роблять, подали документи. Я з родиною отримав квоту на дозвіл на тимчасове проживання у Росії, далі повинні вже прийти папери на знання мови", - сказав Крилов.

27 річний Микита Крилов виступає у найсильнішому промоушені світу зі змішаних єдиноборств - UFC. На професійному рівні він провів 31 поєдинок, здобув 25 перемог та зазнав 6-ти поразок.

Нагадаємо, Крилов хотів виступати під прапором терористичної організаціїю

Раніше український прихильник ЛНР достроково програв у UFC.

Джерело - Еспресо.