В українця проблеми зі здоров'ям

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 зі стрибків у воду Ілля Кваша оголосив про завершення кар’єри.

Про це повідомляє ТСН.

Спортсмен пояснив своє рішення значними проблемами зі здоров’ям.

"Обставини склалися таким чином, що я фізично не зміг виконувати ті навантаження, які була необхідні для досягнення високих результатів, а гарантій ніхто не давав. Тобто, грубо кажучи, ніхто не міг сказати, що зі мною все буде добре, мовляв 50 на 50. Проблема полягала загальному стані. У мене була складна операція на лівій нирці. Чим більше я починав завантажуватися, тим більше відчувалася втома. Відновлення давалося важко.

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Показники спочатку були на нормальному рівні, але чим більше я тренувався, тим гірше себе почував і тут вже було не до жартів. Пробував, звичайно, стрибати. У залі крутив подвійні, на воді. Але потім питання стало руба. Важко прийняти, що ти планував своє життя так, а воно складається зовсім інакше. Складно далося рішення про закінчення кар’єри, але я вважаю, що вчинив правильно. Тому що ризикувати здоров’ям — це одне, а ризикувати вже нормальним життям — зовсім інше", - сказав Ілля.

Крім олімпійської бронзи Пекіна, 31-річний спортсмен має в активі 2 срібла і бронзу Чемпіонатів світу, а також 9 золотих, 5 срібних і 2 бронзові нагороди на Чемпіонатах Європи.

Джерело - ТСН.