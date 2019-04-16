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Романчук встановив новий рекорд України

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Романчук встановив новий рекорд України

Українські плавці Михайло Романчук та Сергій Фролов з успіхом виступили на змаганнях Swim Open Stockholm 2019.

Обидва змагалися на дистанції 800 метрів вільним стилем у 50-метрів басейні. Романчук захопив лідерство перед відміткою в 400 метрів і не відпустив перше місце, а Фролов йшов по ходу дистанції п'ятим, але зумів на останніх 100 метрах випередити одного суперника і зайняти четверте місце:

Таким чином, Романчук зумів оновити власний рекорд України, який встановив на чемпіонаті Європи-2018 в Глазго (7:42.96 хвилини) і зняв з нього 0,47 секунди.

У свою чергу, Фролов виконав кваліфікаційний норматив на Олімпійські ігри-2020 року, який складає 7:54.31 хвилини.

Нагадаємо, Романчук взяв участь у всіх етапах чемпіонської серії FINA.

Також, Романчук завоював золото на змаганнях в Бельгії.

Джерело - Чемпіон.

#Романчук, #рекорд, #плавання
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