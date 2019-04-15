Левченко і Магучіх виступлять на турнірі в США

Українки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх візьмуть участь в турнірі Prefontaine Classic. Він відбудеться 30 червня в США.

Про це повідомляє prosport.

Для обох спортсменок це буде дебютний виступ на цьому турнірі. Головною конкуренткою для Юлії буде найсильніша стрибунка світу Марія Ласіцкене. Саме вона у 2017 році встановила рекорд цих змагань на висоті 2.03 м. Нагадаємо, що особистий рекорд Левченко становить 2.01.

Що стосується Магучіх, то вона в січні взяла рекордну висоту для 17-річних (1.99). І для початку їй треба впоратися хоча б із самою Левченко.

Нагадаємо, Левченко визнали найкращою легкоатлеткою лютого.

Джерело - prosportua.