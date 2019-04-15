У Харкові відбувся шостий міжнародний марафон

Близько 11 тисяч людей з 18 країн взяли участь у забігах VІ Міжнародного марафону, який відбувся у Харкові.

Усього відбулися 5 забігів на дистанціях 42 км, 10 км (найбільш масовий - зареєструвалося 3 тис. учасників, 4,2 км, 1,6 км (сімейний забіг), а також в естафеті 2x21,1 км.

У Харкові у VІ Міжнародному марафоні взяли участь близько 11 тисяч людей з 18 країн

Щодо до результатів, то першим у марафоні фінішував кенійський спортсмен Кіруї Роберт Кіпкоіч: 2 години 26 хвилин і 26 секунд. Йому 26 років, це його перший український марафон.

Друге місце на марафоні посів Дмитро Пожевілов з Чугуєва Харківської області з результатом 2:32:33, третє місце - Вадим Сапа з Бахмута з результатом 2:36:49.

Серед жінок на марафоні першою фінішувала Тетяна Вілісова з Дніпра, встановивши рекорд (2:48:39), на другому та третьому місцях харків'янки Вероніка Калашнікова (2:59:38) та Наталія Караван (3:09:33).

Усі результати тут.

Джерело - Чемпіон.