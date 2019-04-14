Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров в категорії до 60 кг завоював бронзову медаль чемпіонату Європи, який завершився в Бухаресті.

Українця не пустив до фіналу срібний призер тогорічного чемпіонату світу Віктор Кіобану з Молдови, але в сутичці за третє місце українець виграв у хорвата Івана Лізатовіча 9:0.

Таким чином, Теміров після бронзи чемпіонату світу-2018 завоював і дебютну медаль чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Беленюк став триразовим чемпіоном Європи з боротьби. Також, жіноча збірна України з боротьби найкраща в Європі.

Джерело - Чемпіон.