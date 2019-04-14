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Музичук і Коробов визнані кращими шахістами України в 2018 році

Сьогодні 20:40 339 0
Музичук і Коробов визнані кращими шахістами України в 2018 році

Закінчилося голосування за премію Шаховий Гетьман її отримали Антон Коробов та Марія Музичук.

Про це повідомляє Сегодня.

Серед чоловіків перемогу здобув Антон Коробов, він набрав 303 бали на голосуванні. У трійку також увійшли Василь Іванчук (151) і Павло Ельянов (141).

Найкращою серед жінок стала Марія Музичук, у неї 308 балів. Її сестра Анна посіла друге місце з 262 балами, а Наталка Букса - третя (115).

Це другий раз, коли Коробов визнаний кращим шахістом року в Україні, як і Марія - найкращою шахісткою.

Нагадаємо, російський шахіст підтримав український Крим.

Джерело - Сегодня.

#шахи, #Музичук, #Коробов
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