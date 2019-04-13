Український важкоатлет Дмитро Чумак завоював три золота чемпіонату Європи з важкої атлетики, який відбувся в Батумі з вагою до 102 кг.

28-річний спортсмен показав результат 391 кг (175 кг + 216 кг) і був краще за всіх супротивників в ривку, поштовху та за сумою двоборства.

Відзначимо, що бронзові медалі на європейській першості заробили Костянтин Рева з результатом 207 кг, а також Кирило Пирогов, в ривку в категорії до 96 кг зробив 171 кг.

Нагадаємо, жіноча збірна України з боротьби найкраща в Європі. Аліна Бережна стала чемпіонкою, Тетяна Кіт та Лілія Горішня – срібними призерками.

Джерело - Чемпіон.