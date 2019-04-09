Зірка UFC знову вляпався в неприємності

Чоловік, який постраждав у пабі від рук суперзірки UFC Конора Мак-Грегора, подав заяву до поліції.

Про це повідомляє Irish Mirror.

Нині відомо, що правоохоронці почали розслідувати інцидент і незабаром можуть допитати Мак-Грегора.

Також стала відомою нова версія подій, згідно з якою, Конор поводився зухвало і потерпілий відвідувач зробив йому зауваження, що потім призвело до бійки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відвідувач пабу спровокував Мак-Грегора образливими словами про поразку від Хабіба Нурмагомедова.

Нещодавно Мак-Грегор розбив телефон прихильника, який сфотографував його.

Джерело - Xsport.