Українка Марина Мороз перемогла колумбійку Сабіну Мазо в рамках турніру UFC on ESPN 2.
Марина виходила на цей бій після двох поспіль поразок, тому перемога була дуже важливою.
На початку поєдинку Мороз провела стрімкий тейкдаун і протримала опонентку в партері майже весь перший раунд.
Усвідомлюючи, що Сабіна найбільш небезпечна в стійці, Марина продовжила робити ставку на боротьбу і в другій п'ятихвилинці. Мороз впевнено відпрацювала в клінчі у сітки, змушуючи Мазо втомлюватися.
У заключному раунді Марина стала більш охоче приймати бій в стійці і в черговий раз нагадала глядачам, за що отримала місце в національній збірній України з боксу. Представниця Колумбії відповідала небезпечними ударами по верхній частині тіла, користуючись перевагою в довжині кінцівок і габаритах.
Результат: перемога Марини Мороз одноголосним рішенням суддів (30-27, 29-28, 29-28).
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Джерело - fightnews.