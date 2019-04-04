Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор повертається в ММА.

Про це він заявив у своєму Twitter.

"Я хочу рухатися вперед разом з фанатами, яку б релігію вони не сповідували і звідки б не були. Всі релігії закликають нас бути краще. Цей світ єдиний для всіх. Так що побачимося в октагоні", - написав Мак-Грегор.