Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор повертається в ММА.
Про це він заявив у своєму Twitter.
"Я хочу рухатися вперед разом з фанатами, яку б релігію вони не сповідували і звідки б не були. Всі релігії закликають нас бути краще. Цей світ єдиний для всіх. Так що побачимося в октагоні", - написав Мак-Грегор.
I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 квітня 2019 р.
All faiths challenge us to be our best selves.
It is one world and one for all ❤️
Now see you in the Octagon.
Мак-Грегор оголосив про завершення спортивної кар'єри минулого тижня. Днями ірландець влаштував перепалку в соцмережах з Хабібом Нурмагомедовим.
Джерело - Чемпіон.