22-річний боєць змішаного стилю в найлегшій вазі Матеус Фернандес помер після поєдинку в бразильському Манаусі.

У неділю, 31 березня, Фернандес брав участь в бою проти Обеда Перейри на офіційному івенті Спортивної комісії штату Амазонас (CAMMA). Він пропустив серію ударів в третьому раунді, впав і отримав ще один удар від Перейри. Арбітр зупинив поєдинок і зарахував поразку нокаутом.

Фернандеса доставили в місцеву лікарню, спортсмен переніс кілька серцевих нападів і помер.

Фернандес тренувався в соціальному проекті, направленому на допомогу наркозалежним через бойові мистецтва. Координатор проекту Вандерлусе Кантуріас повідомила з посиланням на висновок коронера, що смерть бійця викликана не нокаутом, а передозуванням забороненими речовинами.

Нагадаємо, Мак-Грегор тренується навіть після завершення кар'єри.

Джерело - sport.ua.