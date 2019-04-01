Український гімнаст Олег Верняєв вперше виступив на змаганнях після двох операцій.

Про це він поділився у своєму Інстаграм.

Він взяв участь в Ukraine International Cup, який проходив в київському Палаці Спорту.

Нагадаємо, Радівілов здобув срібло Кубка світу. Також повідомлялося, що Подкопаєва скоро стане мамою.

Джерело - Чемпіон.