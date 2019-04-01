Український гімнаст Олег Верняєв вперше виступив на змаганнях після двох операцій.
Про це він поділився у своєму Інстаграм.
Він взяв участь в Ukraine International Cup, який проходив в київському Палаці Спорту.
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Мои первые выходы на помост после очередных операций ! Все произошло невероятно спонтанно и будучи максимально не готовым, меня поставили выступить на нашем турнире ! Но я безумно рад ЧТО Я ВЕРНУЛСЯ 🙏🇺🇦💪🏻💪🏻 • • Ребята очень рад был вас всех сегодня видеть на трибунах, кто будет завтра ? Давайте зажжем и сделаем взорвем трибуны завтра !!!!!!!! Надеюсь на вас • • My first routine on competition after my surgery ! It was unbelievable, spontaneous, and I was not ready. But I am extremely happy that I’m back!
Нагадаємо, Радівілов здобув срібло Кубка світу. Також повідомлялося, що Подкопаєва скоро стане мамою.
Джерело - Чемпіон.