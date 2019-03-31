Російський боєць Тимофій Настюхін переміг екс-чемпіона UFC Едді Альвареса в першому бою американця в ONE Championship.
На турнірі ONE Championship: A New Era в Токіо Настюхін переміг Альвареса технічним нокаутом в першому раунді. Американського солдата госпіталізували відразу після бою. Це 13-та перемога Настюхіна в ММА при чотирьох поразках. У Альвареса сьома поразка в 36 боях.
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Timofey Nastyukhin SHOCKS THE 🌏! The Russian warrior knocks out Eddie Alvarez at 4:05 of Round 1 to advance in the ONE Lightweight World Grand Prix!⠀ 👊: @timnastyukhin⠀ #WeAreONE #Tokyo #MartialArts ⠀ ___________________________________________________⠀ #ONEChampionship #WorldChampion #Champion #WarriorSpirit #Knockout #KO #Submission #MuayThai #ThaiBoxing #Kickboxing #Wrestling #Boxing #BJJ #BrazilianJiuJitsu #JiuJitsu #Grappling #Karate #MMA #MixedMartialArts #Fight #Fitness #Training #Sports #Entertainment #BeastMode #Asia #Motivation
У півфіналі Гран-прі легковаговиків ONE Настюхін зустрінеться з американцем Лоуен Тайнанесом. Його рекорд - 10-0.
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Джерело - Чемпіон.