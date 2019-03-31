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Альвареса госпіталізували після бою з росіянином

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Бій завершився в першому раунді
Альвареса госпіталізували після бою з росіянином

Російський боєць Тимофій Настюхін переміг екс-чемпіона UFC Едді Альвареса в першому бою американця в ONE Championship.

На турнірі ONE Championship: A New Era в Токіо Настюхін переміг Альвареса технічним нокаутом в першому раунді. Американського солдата госпіталізували відразу після бою. Це 13-та перемога Настюхіна в ММА при чотирьох поразках. У Альвареса сьома поразка в 36 боях.

У півфіналі Гран-прі легковаговиків ONE Настюхін зустрінеться з американцем Лоуен Тайнанесом. Його рекорд - 10-0.

Нагадаємо, Мейвезер планує повернутися в бокс.

Тим часом, Мак-Грегор тренується навіть після завершення кар'єри.

Джерело - Чемпіон.

#Альварес, #Настюхін, #UFC, #MMA, #ONE Championship
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