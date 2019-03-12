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Україна зіграла внічию з Росією на командному чемпіонаті світу з шахів

Сьогодні 22:17 1848 0
Наша команда займає четверте місце в турнірній таблиці
Україна зіграла внічию з Росією на командному чемпіонаті світу з шахів

Жіноча збірна України з шахів зіграла матч сьомого кола командного чемпіонату світу-2019, який проходить в ці дні в Астані. Українки зустрілися зі збірною Росії.

Про це повідомляє Сегодня.

Зустріч завершилася внічию - 2:2. У наступному турі збірна України зустрінеться зі збірною Індії.

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Після семи турів Україна посідає четверте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 17,5 бала. Лідирує збірна Китаю - 20 балів

Марія Музичук (білі, 2560) - Катерина Лагно (чорні, 2559) - 1:0

Анна Музичук (чорні, 2555) - Олександра Костенюк (білі, 2545) - 0:1

Анна Ушеніна (білі, 2443) - Олександра Горячкіна (чорні, 2504) - 0.5:0.5

Інна Гапоненко (чорні, 2427) - Ольга Гиря (білі, 2456) - 0.5:0.5

Нагадаємо, російський шахіст повністю на боці України в кримському питанні.

Також, сестри Музичук ділили другу сходинку на Чемпіонаті світу після першого дня.

 

Джерело - Сегодня.

#Шахи, #Чемпіонат світу, #Збірна України
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