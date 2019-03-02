Мак-Грегор залишився без суперника

Дональд "Ковбой" Серроне не зустрінеться з Конором Мак-Грегором влітку, як передбачалося раніше.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"Ці двоє обговорювали бій, і я сказав, що якщо вони хочуть побитися - я це зроблю. Але ми навіть не наблизилися до угоди. Зараз ми підбираємо ковбою суперника.

Вчора він був у моєму офісі: ви його знаєте - він хоче битися. Так що ми підбираємо йому нового опонента. Можливо, ним стане Ел Яквінта", - сказав Вайт.