Мак-Грегор залишився без суперника

Дональд "Ковбой" Серроне не зустрінеться з Конором Мак-Грегором влітку, як передбачалося раніше.
Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.
"Ці двоє обговорювали бій, і я сказав, що якщо вони хочуть побитися - я це зроблю. Але ми навіть не наблизилися до угоди. Зараз ми підбираємо ковбою суперника.
Вчора він був у моєму офісі: ви його знаєте - він хоче битися. Так що ми підбираємо йому нового опонента. Можливо, ним стане Ел Яквінта", - сказав Вайт.
Раніше Конор Мак-Грегор і Дональд Серроне дали усну згоду на поєдинок.
Нагадаємо, що легендарний Мак-Грегор завітає до України.
Джерело - MMA Junkie.