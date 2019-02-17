Збірна України у драматичному матчі програла росіянкам на Євро 2019

У матчі за третє місце на чемпіонаті Європи збірна України програла росіянкам.

Перший тайм завершився на користь збірної Росії 2:1. Українки у другій половині гри виглядали впевненіше за суперниць та завдяки пенальті зрівняли рахунок у матчі.

Основний час завершився нічиєю 2:2. У післяматчевих пенальті росіянки виявилися сильнішими.

Відтак бронзові нагороди першого в історії жіночого чемпіонату Європи з футзалу здобуває Росія. Українки - четверті.

У фіналі зустрінуться збірні Іспанії та Португалії. Матч відбудеться о 20:30 за Києвом.

Євро-2019. Жінки

Фінал чотирьох

17 лютого

Матч за 3 місце

Україна - Росія 2:2 (пенальті 2:3)

Джерело - Чемпіон.