Жіноча збірна України вирушила до Португалії

Національна жіноча збірна України з футзалу вилетіла до Португалії, де з 15 до 17 лютого відбудеться Фінал чотирьох першого чемпіонату Європи серед жінок.

Про це повідомляє сайт 5x5.org.ua.

Суперником нашої команди будуть господарі фінального етапу – збірна Португалії. Ця гра відбудеться 15 лютого о 23.45 за київським часом.

Тим часом, арена Гондомар у Порту, на якій відбудуться всі поєдинки Фіналу чотирьох, вже готова до змагань. І збірна Португалії провела тренування на майданчику Гондомару.

Нагадаємо, назвали склад збірної України на Чемпіонат Європи.

Джерело - 5x5.org.ua.