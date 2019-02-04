Визначились суперники збірної України до чемпіонату світу 2020

З 29 січня по 3 лютого тривали поєдинки кваліфікаційного раунду відбору на чемпіонат світу з футзалу 2020 року. Суперники української збірної визначалися в македонському Скоп’є та білоруському Мінську.

Про це інформує офіційний сайт ФФУ.

З групи В на Україну вийшла команда Косово, яка посіла друге місце у квартеті з Білоруссю, Норвегією та Андоррою. Переможцем групи С стала Македонія, яка обійшла Албанію, Грецію та Сан-Марино. Збірна України завдяки високому рейтингу потрапила до основного раунду відбору напряму. Синьо-жовті прийматимуть Словенію, Македонію та Косово на своєму майданчику 22—27 жовтня цього року.

Основний раунд

Група 1: Іспанія, Польща, Грузія, Фінляндія.

Група 2: Україна, Словенія, Македонія, Косово.

Група 3: Азербайджан, Словаччина, Молдова, Чорногорія.

Група 4: Італія, Угорщина, Білорусь, Англія.

Група 5: Казахстан, Румунія, Голландія, Албанія.

Група 6: Сербія, Франція, Бельгія, Швейцарія.

Група 7: Росія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Швеція.

Група 8: Португалія, Чехія, Латвія, Німеччина.

Поєдинки основного раунду відбору на ЧС-2020 з футзалу відбудуться в Польщі, Україні, Азербайджані, Італії, Румунії, Франції, Хорватії та Португалії. Перші та другі команди кожної із груп проб’ються до еліт-раунду.

Нагадаємо, Український футзаліст розповів про життя у Польщі.

Також, збірна України розгромила Болгарію у кваліфікації на чемпіонат світу.