Нурмагомедов готовий потиснути руку Мак-Грегору

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов і Конор Мак-Грегор можуть примиритися.

Слова росіянина наводить Xsport.

"Хто ми такі, щоб не прощати людей, якщо нас прощає Всевишній? Буває багато різних ситуацій, але люди приходять до миру. У майбутньому все може бути. Я не виключаю, що потисну руку Конору Мак-Грегору. Я не той, хто тримає в собі образу. Мене радує, що сам суд визнав Конора потерпілим. Багато моментів з'ясувалися після нашого поєдинку. Злість у мене трохи пройшла", — заявив Нурмагомедов.