Нью Інгленд Петріотс вшосте виграли Супербоул

Нью Інгленд Петріотс у Супербоулі 2019 переміг Лос-Анджелес Реймс (13:3) та вшосте здобув найпрестижніший трофей американського спорту.
Перемогу Патріотам приніс тачдаун Майкла та два філдгола Гостковскі.
MVP матчу було визнано ресівера переможців Джуліана Едельмана.
41-річний легендарний квотербек Нью Інгленда Том Бреді став найтитулованішим гравцем в історії, здобувши 6-й чемпіонську каблучку.
FINAL: The @Patriots WIN @SuperBowl LIII! #SBLIII (by @Lexus) pic.twitter.com/3S2Vc91dyR— NFL (@NFL) 4 февраля 2019 г.
Super Bowl LIII
4 лютого
Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Лос-Анджелес Реймс - Нью Інгленд Петріотс 3:13 (0:0, 0:3, 3:0, 0:10)