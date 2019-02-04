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Нью Інгленд Петріотс вшосте виграли Супербоул

Сьогодні 05:26 104 0
Нью Інгленд Петріотс вшосте виграли Супербоул

 Нью Інгленд Петріотс у Супербоулі 2019 переміг Лос-Анджелес Реймс (13:3) та вшосте здобув найпрестижніший трофей американського спорту.

Перемогу Патріотам приніс тачдаун Майкла та два філдгола Гостковскі.

MVP матчу було визнано ресівера переможців Джуліана Едельмана.

41-річний легендарний квотербек Нью Інгленда Том Бреді став найтитулованішим гравцем в історії, здобувши 6-й чемпіонську каблучку.

Super Bowl LIII

4 лютого

Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Лос-Анджелес Реймс - Нью Інгленд Петріотс 3:13 (0:0, 0:3, 3:0, 0:10)

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