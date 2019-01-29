Тренер Ємельяненка: Федір не був готовий до бою

Тренер російського бійця Федiра Ємельяненка Пітер Тайсс заявив, що його підопічний через проблеми зі здоров'ям не був до кінця готовий до поєдинку проти американця Райана Бейдера.

Про це повідомляє TASS.

"У Федора було травмоване плече і проблеми з коліном. Можна сказати, що важливу роль зіграли роблеми зі здоров'ям. За тиждень до кінця зборів в Нідерландах Ємельяненко захворів. Федір був готовий до бою всього на 2\3 від оптимальної форми. Думаю, Федору пора завершити кар'єру ", - пояснив голландець.

Нагадаємо, Ємельяненка відправили в нокаут за 35 секунд.

Також, Ємельяненко просив дозволу в Путіна на участь у турнірі в США

Джерело - TASS.