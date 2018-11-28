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Карлсен обіграв Каруану і захистив звання чемпіона світу

Сьогодні 21:40 193 0
Карлсен обіграв Каруану і захистив звання чемпіона світу

Норвежець Магнус Карлсен переміг американця Фабіано Каруано та захистив титул чемпіона світу.

Про це повідомляє ua.tribuna.com.

Карлсен обіграв Каруану на тай-брейку з рахунком 3:0 і захистив титул чемпіона світу, яким володіє з 2013 року.

Шахісти провели 3 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд на хід. Четверта партія була зайвою.

Матч за першість світу

Лондон, Велика Британія

Тай-брейк

Фабіано Каруана (США) - Магнус Карлсен (Норвегія) - 0:3

Рахунок в матчі - 6:9

Нагадаємо, українські шахісти лише в третьому десятку світового рейтингу.

Також, Карлсен після програшу Карякіну на чемпіонаті світу втік з нагородження.

Джерело - ua.tribuna.com.

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