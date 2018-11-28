Карлсен обіграв Каруану і захистив звання чемпіона світу

Норвежець Магнус Карлсен переміг американця Фабіано Каруано та захистив титул чемпіона світу.
Про це повідомляє ua.tribuna.com.
Карлсен обіграв Каруану на тай-брейку з рахунком 3:0 і захистив титул чемпіона світу, яким володіє з 2013 року.
Шахісти провели 3 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд на хід. Четверта партія була зайвою.
Матч за першість світу
Лондон, Велика Британія
Тай-брейк
Фабіано Каруана (США) - Магнус Карлсен (Норвегія) - 0:3
Рахунок в матчі - 6:9
Нагадаємо, українські шахісти лише в третьому десятку світового рейтингу.
Також, Карлсен після програшу Карякіну на чемпіонаті світу втік з нагородження.
Джерело - ua.tribuna.com.