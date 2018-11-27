Став відомий склад збірної України на матч з Португалією

Головний тренер національної збірної України з футзалу Олександр Косенко викликав гравців для підготовки до двох товариських матчів проти чинного чемпіона Європи, збірної Португалії.

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України

Серед викликаних футзалістів є один дебютант – гравець білоруської БЧ Сергій Малишко. Також звертаємо увагу на відсутність лідера "синьо-жовтих" Сергія Журби. В цілому ж, склад збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі – Кирило Ципун (Продексім), Дмитро Литвиненко (ЕРА-ПАК, Чехія), Євген Іваняк (ХІТ);

Польові гравці – Микола Грицина ("Столиця", Білорусь), Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі – "Продексім"), Олександр Педяш ("ХІТ"), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва – "Ураган"), Віталій Радевич ("Енергія"), Дмитро Сорокін ("Економац", Сербія), Олег Єрьомін ("Титан"), Сергій Малишко ("БЧ", Білорусь).

Нагадаємо, що товариські матчі між збірними України та Португалії відбудуться 4 та 5 грудня у запорізькому Палаці спорту "Юність". Початок обох поєдинків – о 17.30.

Джерело - 5x5.org.ua.