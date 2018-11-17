Українка стала першою в історії чемпіонкою світу з ММА

Головною героїнею світової першості у Бахрейні стала Дарина Самчик, яка у фінальній сутичці розібралася зі шведкою Ніною Бек і стала першою українською чемпіонкою світу по ММА.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Бій завершився в третьому раунді перемогою Самчик нокаутом.
Female Strawweight Final RESULT— IMMAF (@IMMAFed) 17 листопада 2018 р.
Daria Samchik (CZH) Def Nina Back (SWE) 2:52 Rd 3 Via TKO#MMAWorlds2018 #Bahrain #Manama pic.twitter.com/ntcXanj7NN
Оксана Пашкова в категорії до 48 кг завоювала срібло. У кроці від перемоги на чемпіонаті світу в категорії до 62 кг зупинився і Роман Сиркін.
Катерина Добрознай (до 66 кг), Владислав Дубков (до 61,2 кг) і Баграт Адамія (до 120 кг) везуть з Бахрейна медалі бронзової гідності.
Джерело - Чемпіон.