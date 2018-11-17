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Українка стала першою в історії чемпіонкою світу з ММА

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Українка стала першою в історії чемпіонкою світу з ММА

Головною героїнею світової першості у Бахрейні стала Дарина Самчик, яка у фінальній сутичці розібралася зі шведкою Ніною Бек і стала першою українською чемпіонкою світу по ММА.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Бій завершився в третьому раунді перемогою Самчик нокаутом.

Оксана Пашкова в категорії до 48 кг завоювала срібло. У кроці від перемоги на чемпіонаті світу в категорії до 62 кг зупинився і Роман Сиркін.

Катерина Добрознай (до 66 кг), Владислав Дубков (до 61,2 кг) і Баграт Адамія (до 120 кг) везуть з Бахрейна медалі бронзової гідності.

Джерело - Чемпіон.

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