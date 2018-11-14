Сестри Музичук поборються за путівку в півфінал

У Ханти-Мансійську відбудуться завершальні партії 1/4 фіналу чемпіонату світу з шахів серед жінок. За їхніми підсумками визначаться півфіналісти.

Марія і Анна Музичук проведуть свої матчі на тай-брейку.

Варто зазначити, що тай-брейк складається з 2 партій по 25 хвилин + 30 секунд/хід. Якщо буде нічия, то граються додатково 2 партії 10 хвилин + 10 секунд/хід. Якщо і тоді переможця не вдасться визначити, то проводяться ще 2 партії по 5 хвилин + 3 секунди/хід. За потреби після тай-брейку зіграють армагеддон — партію, в якій у спортсмена, що грає білими є 5 хвилин чистого часу, а чорними — тільки 4. Але чорним для перемоги достатньо і нічиєї в цій партії.

Жіночий чемпіонат світу, 1/4 фіналу

Ханти-Мансійськ, Росія

Тай-брейк

Жансае Абдумалік (Казахстан) - Марія Музичук (Україна)

Рахунок матчу — 1:1

Олександра Костенюк (Росія) - Анна Музичук (Україна)

Рахунок матчу — 1:1.

Матчі розпочнуться о 12.00 за Києвом.

Сестри Музичук не змоги перемогти в перших партіях чвертьфіналу Чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.