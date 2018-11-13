Українець став найкращим кіберспортсменом року

Українець Олександр Костильов -найкращий кіберспортсмен року.

ВІдбулася церемонія вручення премії Esports Awards в Лондоні за досягнення в кіберспорті.

Одним з переможців став українець Олександр "s1mple" Костильов, який виступає за команду Na'Vi в дисципліні Counter-Strike Global Offensive.

Список переможців Esports Industry Awards 2018

Персона року: Тайлер "Ninja" Блевінс

Кіберспортсмен року на PC: Олександр s1mple Костильов (CS: GO)

Кіберспортсмен року на консолі: Моссад MSdossary Альдоссарі (FIFA)

Команда року: Astralis (CS: GO)

Кіберспортивного гра року: Overwatch

Момент року: Faze Attach (CoD)

Прорив року: Fortnite

Стример року: Тайлер Ninja Блевінс

Рекламний партнер року: Intel

Unsung Hero of the Year: Мілош Faceit Mikey Недельковіч (Глава FACEIT Pro League)

Видавець року: Blizzard

Стрімінговая платформа року: Twitch

Кращий турнір року: Overwatch League Grand Final 2018

Ведучий року: Клінт Maven Еванс (CoD)

Постачальник обладнання року: Nvidia

Журналіст року: Джейкоб Вулф

Дебютант року на РС: Gabriel Bwipo Rau (LoL)

Дебютант року на консолі: Кенні Вільямс (CoD)

Редагування відео року: Девіс OpTic Hitch Едвардс

Фотограф року: Стефані Ліндгрен

Кіберспортивний сайт року: ESPN Esports

Організація року: Cloud9

Джерело - isport.ua.