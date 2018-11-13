Українець став найкращим кіберспортсменом року

Українець Олександр Костильов -найкращий кіберспортсмен року.
ВІдбулася церемонія вручення премії Esports Awards в Лондоні за досягнення в кіберспорті.
Одним з переможців став українець Олександр "s1mple" Костильов, який виступає за команду Na'Vi в дисципліні Counter-Strike Global Offensive.
Список переможців Esports Industry Awards 2018
Персона року: Тайлер "Ninja" Блевінс
Кіберспортсмен року на PC: Олександр s1mple Костильов (CS: GO)
Кіберспортсмен року на консолі: Моссад MSdossary Альдоссарі (FIFA)
Команда року: Astralis (CS: GO)
Кіберспортивного гра року: Overwatch
Момент року: Faze Attach (CoD)
Прорив року: Fortnite
Стример року: Тайлер Ninja Блевінс
Рекламний партнер року: Intel
Unsung Hero of the Year: Мілош Faceit Mikey Недельковіч (Глава FACEIT Pro League)
Видавець року: Blizzard
Стрімінговая платформа року: Twitch
Кращий турнір року: Overwatch League Grand Final 2018
Ведучий року: Клінт Maven Еванс (CoD)
Постачальник обладнання року: Nvidia
Журналіст року: Джейкоб Вулф
Дебютант року на РС: Gabriel Bwipo Rau (LoL)
Дебютант року на консолі: Кенні Вільямс (CoD)
Редагування відео року: Девіс OpTic Hitch Едвардс
Фотограф року: Стефані Ліндгрен
Кіберспортивний сайт року: ESPN Esports
Організація року: Cloud9
Джерело - isport.ua.