Бійці ММА опинилися в одній палаті після бою. ФОТО

Глава UFC Дейна Вайт поділився емоціями від поєдинку між мексиканцем Яіром Родрігесом і корейцем Чан Сон Джоном.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Так круто! Якщо ви пропустили бій між корейським Зомбі" і Родрігесом, то ви пропустили один із найбожевільніших поєдинків у історії з неймовірним фіналом", - написав Вайт.

Нагадаємо, за 10 секунд до сирени Джон пішов в атаку, і нарвався на несподіваний удар ліктем від Родрігеса. Кореєць був нокаутований за секунду до кінця поєдинку.

Також, у чемпіонському бою Усик - Белью, у 8-му раунді Олександр провів могутній лівий боковий, після чого Белью опинився на настилі рингу та не зміг продовжити поєдинок. Підвівшись, британець розплакався та назвав Усика видатним чемпіоном.

Джерело - Чемпіон.