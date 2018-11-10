Українець виграв етап Кубку світу в Токіо

Український плавець Михайло Романчук став переможцем етапу Кубка світу в Токіо на дистанції 1500 м вільним стилем.

Ще один українець Сергій Фролов на цій дистанції посів третє місце. Романчук подолав дистанцію за 14:27.93. Він випередив найближчого переслідувача японця Сього Такеду на 05.33 сек. Фролов ж показав результат 14:39.22.

Напередодні Романчук також зміг піднятися в Токіо на п'єдестал, здобувши бронзу в запливі на 400 м вільним стилем. Українець продемонстрував час 3:42.63.

Нагадаємо, що на початку місяця Романчук і Фролов також посіли призові місця на етапі Кубка світу в Пекіні.

Раніше золото ЧС з боротьби завоювала Алла Черкасова (68 кг).