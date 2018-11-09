Український важкоатлет став призером Чемпіонату світу

Дмитро Чумак став срібним призером з важкої атлетики у ваговій категорії до 102 кг. Він завоював для України перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який відбувається в Ашхабаді.

У ваговій категорії до 102 кг українець вважався одним з фаворитів. У ривку Чумак зафіксував вагу 176 кг і посів третє місце. У поштовху українець підняв 217 кг і взяв срібло. Чумак міг в останній спробі взяти 221 кг і претендувати на титул, але вага не підкорилася.

За сумою Дмитро Чумак набрав 393 кг і завоював срібну медаль. А чемпіоном світу став іранець Алі Хашемі — сума 396 кг.

Нагадаємо, Ворскла мінімально програла Карабаху.

А Динамо переграло Ренн.

Джерело - Чемпіон.