У UFC можуть закрити найлегшу вагу

Американська організація зі змішаних єдиноборств UFC може закрити свій найлегший дивізіон.

Про це повідомляє бразильське видання Combate.

Причиною скасування самої легкої ваговій категорії промоушена може стати низький глядацький інтерес до бійців цього дивізіону. За невисокі результати в кількості проданих трансляцій критикувався домінуючий чемпіон UFC Деметріус Джонсон, проте в останньому бою він програв пояс Генрі Сехудо і перейшов в ONE Championship. Тепер Сехудо, ймовірно, проведе бій з чемпіоном в найлегшій ваговій Ті Джеєм Діллашоу.

Слух про розформування категорії до 57 кг також підтвердив журналіст ESPN Аріель Хельвані, який заявив, що UFC вже початок сповіщати бійців цієї категорії.

Нагадаємо, 6 жовтня Конор Мак-Грегор програв Хабібу Нурмагомедову.

Після бою почалася масова бійка за участі бійців.