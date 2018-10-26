Аскрен кинув виклик Нурмагомедову

Екс-чемпіон Bellator і ONE Бен Аскрен викликав на бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

Про це повідомив сам гравець

"Хабіб, готовий зустріти тебе в новому проміжному дивізіоні, щоб визначити, хто кращий грепплер на планеті. Назви час і місце ", - написав Аскрен в Twitter.