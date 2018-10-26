Аскрен кинув виклик Нурмагомедову

Екс-чемпіон Bellator і ONE Бен Аскрен викликав на бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.
Про це повідомив сам гравець
"Хабіб, готовий зустріти тебе в новому проміжному дивізіоні, щоб визначити, хто кращий грепплер на планеті. Назви час і місце ", - написав Аскрен в Twitter.
And @TeamKhabib I’ll meet you at 165 to determine the best MMA grappler on planet earth! You just name the time and send location.— Ben Askren (@Benaskren) 26 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, 6 жовтня Конор Мак-Грегор програв Хабібу Нурмагомедову. Після бою почалася масова бійка за участі бійців.
Джерело - mmaboxing.