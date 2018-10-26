TourdeFrance-2019 стане найвисокогірнішим в історії. ФОТО

Велобагатоденка TourdeFrance-2019 стане найвисокогірнішої в історії.

Про це повідомляє AFP.

У маршрут входять 30 перевалів, три з яких розташовані на висоті понад 2000 м над рівнем моря.

Pour le centenaire du maillot jaune, le Tour de France 2019 tutoiera les sommets: le parcours prévoit 5 arrivées au sommet, dont 3 à plus de 2000 mètres d'altitude, et 30 cols classés #TDF2019 https://t.co/xKPLHrhrCJ #AFP La carte de l'édition 2019 en infographie par @AFPgraphics pic.twitter.com/HTBtLPaVyz — AFP Sports (@AFPSport) 25 жовтня 2018 р.

Старт гонки відбудеться 6 липня в Брюсселі, а фінішують учасники 28 липня на Єлисейських полях в Парижі.

Джерело - Чемпіон.