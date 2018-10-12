Мак-Грегора і Нурмагомедова дискваліфікували

Росіянин Хабіб Нурмагомедов і ірландець Конор Мак-Грегор отримали тимчасову дискваліфікацію від боїв у межах Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Про це повідомляє USA Today.

Таке рішення прийняла Атлетична комісія штату Невада, розслідуючи грандіозний скандал після бою, який пройшов 6 жовтня у Лас-Вегасі.

За даними видання обом бійцям направлено лист, у якому йдеться про 10-денне відсторонення від UFC, починаючи з 15 жовтня. При цьому вже 24-го жовтня, коли пройде нове засідання комісії, термін дискваліфікації може бути значно збільшено.

Очікується, що остаточне рішення про покарання Конора й Хабіба приймуть до кінця листопада. При цьому росіянину заблокована виплата гонорару за бій у розмірі двох мільйонів доларів.

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов після перемоги над Конором Мак-Грегором у бою за пояс чемпіона UFC у легкій вазі спровокував масову бійку.

Джерело - dialogs.