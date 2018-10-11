Російська бобслеїстка отримала 8-місячну дискваліфікацію

Антидопінговий відділ Спортивного арбітражного суду наклав на російську бобслеїстку Надію Сергєєву восьмимісячну дискваліфікацію.

Про це повідомляє Xsdport з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації бобслею і скелетону.

24 лютого 2018 року суду, створений для Олімпійських ігор в Пхьончхані, дискваліфікував російську бобслеїстку Надію Сергєєву з Росії після її позитивної проби на триметазидин.

Після Ігор в Пхьончхані IBSF звернувся до CAS ADD, щоб продовжити дискваліфікацію росіянки і після завершення змагань у Південній Кореї. Протягом судових розглядів Сергєєва визнала провину і не стала заперечувати тимчасове відсторонення. Також бобслеїстка заявила, що концентрація забороненої речовини, найімовірніше, була підвищеною в допінг-пробі через заражену добавку, яку запропонував лікар команди.

5 жовтня 2018 року тимчасове відсторонення анулювали CAS ADD відповідно до правила IBSF 7.9.3.1. Оскільки сторони провели процедуру, згідно з якою порушення антидопінгових правил виникло через заражений продукт. Більш того, спортсменка не стала протестувати проти 8-місячного покарання.

Таким чином період дискваліфікації, яку спортсмена вже відбула, віднімається з тимчасового відсторонення і закінчується опівночі 22 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, російського бобслесїта визнали винним у маніпуляціях з допінг-пробами.

Натомість українську призерку Чемпіонату Європи спіймали на допінгу.

Джерело - Xsdport.